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Команды Северного флота преодолели «Заполярный рубеж»
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Команды Северного флота преодолели «Заполярный рубеж» 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
На Северном флоте в поселке Кильдинстрой прошел открытый чемпионат «Заполярный рубеж». В нем приняли участие 52 команды, состоящие как из военнослужащих, так и из гражданских лиц.
Как рассказал «РГ» начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, всего участвовали 208 человек. Зачет проходил по двум группам. В первой были мужские команды, во второй — смешанные.
Маршрут для состязаний разработали сложный. Его протяженность, кстати, порядка пяти километров. Участникам приходилось бежать по пересеченной местности, они преодолели 20 самых разных препятствий. Это были и восхождения, и спуски, и водные препятствия, и стены, и другие преграды.
По итогам «Заполярного рубежа» победителем в основной группе стала команда объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны СФ. На втором месте — сборная «Армата» сухопутных и береговых войск СФ, на третьем — «Флотилия» из города Полярный.
Во второй группе первое место у команды «Партизан» центра материально-технического обеспечения Северного флота, второе — у сборной «Дельфин» подводных сил Северного флота, третье — у команды «Молния» объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Награды победителям вручил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.
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