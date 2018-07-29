На Дальнем Востоке покажут АПЛ «Кузбасс» и «уничтожение» субмарины

ВЛАДИВОСТОК , 29 июл — РИА Новости . Жители Дальнего Востока по традиции широко отметят День Военно-морского флота России : в воскресенье в Приморье и на Камчатке пройдут морские парады, а гости праздника смогут побывать на кораблях и увидеть новейшие БТР и атомную субмарину «Кузбасс».

Владивосток — захват подлодки и салют с акватории

На главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке День ВМФ традиционно отметят шире всего на Дальнем Востоке. Всего в празднике в акватории Амурского залива будут участвовать около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

Кроме того, в параде примет участие учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершивший межфлотский переход из Севастополя во Владивосток. Он займет место в строю вместе с боевыми кораблями Тихоокеанского флота.

Во Владивостоке в праздновании Дня ВМФ примет участие командующий военно-морскими силами Брунея Дато Норазми, который прибыл в регион в рамках визита делегации брунейских ВМС.

Гости праздника увидят историческую реконструкцию, в рамках которой им покажут знаковых для приморской столицы людей и знаменитостей, в разные годы посещавших Владивосток. После этого действие переместится в акваторию Амурского залива, где корабли Тихоокеанского флота представят десять тактических эпизодов с боевыми упражнениями.

Малые противолодочные корабли найдут и «уничтожат» субмарину условного противника, а базовые тральщики выполнят траление места высадки морского десанта и подорвут «плавающие мины». Спецназ флота покажет захват подлодки «противника», а морской десант высадится с большого десантного корабля «Пересвет» на водную станцию Тихоокеанского флота при огневой поддержке с новейшего корвета флота «Совершенный».

Впервые в нескольких эпизодах военно-спортивного праздника примут участие современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в 2018 году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. С номерами выступят военные артисты, юнармейцы и детские патриотические клубы края.

Завершится праздник в 22.00 салютом в честь Дня ВМФ. Залпы дадут с двух специальных судов с салютными установками 2А-85, которые встанут в Амурском заливе между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и берегом. Всего планируется использовать около десяти видов специальных осветительных боеприпасов, в ночное небо Владивостока выпустят более 300 зарядов фейерверка различного калибра.

Камчатка — «Кузбасс» на параде и экскурсии на кораблях

Около 1 тысячи военнослужащих и более 20 кораблей и судов примут участие в морском параде и водноспортивном празднике в Петропавловске-Камчатском . В акватории Авачинской бухты экипажи кораблей покажут боевые упражнения и задержат «судно-нарушитель». Кроме того, зрители увидят маневрирование кораблей «в танце».

В параде примут участие малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно «Бирюса», ледокол «Иван Сусанин», судно связи «Георгий Козьмин» и пограничные сторожевые корабли «Орёл» и «Нева».

Впервые в морском параде в честь Дня ВМФ на Камчатке примет участие атомная подводная лодка проекта 971 «Кузбасс» Тихоокеанского флота. Субмарина станет в парадную линию вместе с другими кораблями и судами в Авачинской бухте.

После показательных выступлений корабли подойдут к пирсу, и все желающие смогут подняться на борт. В полдень на площади имени Ленина торжественным маршем пройдут рота почетного караула и парадные расчеты. Гости праздника увидят концерт сводного оркестра войск и сил на северо-востоке России и показательные выступления морских пехотинцев.

На площади у стелы «Город воинской славы» пройдет концерт, а у памятника Ленину будет играть городской оркестр.

Традиционно на Камчатке в этот день организуют выставку военной техники и работу полевых кухонь — там угостят флотской кашей и чаем.