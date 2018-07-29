Военные моряки России, Казахстана, Азербайджана и Ирана поразили воздушные цели в ходе подготовки к конкурсу «Кубок моря-2018»

В качестве цели впервые был применен наполненный гелево-воздушной смесью малый аэростат, позволяющий полностью заменить применение авиации и уменьшить расход снарядов.

В рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» команды всех стран-участниц вышли в полигон боевой подготовки Военно-морских сил Азербайджана

В ходе мероприятий конкурсанты успешно провели стрельбы по воздушной цели, в качестве которой впервые был применен наполненный гелево-воздушной смесью малый аэростат, позволяющий полностью заменить применение авиации и уменьшить расход снарядов. Вместе с тем, данное нововведение позволяет судьям в кротчайшие сроки оценить успешность выполнения боевого упражнения и средствами фото— и видеофиксации подтвердить уничтожение воздушной цели или попадание в нее.

Теперь экипажам кораблей предстоит провести комплекс подготовительных артиллерийских стрельб по морской цели и отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля.