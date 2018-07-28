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Найти лучшую тактику и победить: уникальные кадры подготовки российской команды к состязанию по использованию спасательных средств
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Найти лучшую тактику и победить: уникальные кадры подготовки российской команды к состязанию по использованию спасательных средств 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Азербайджане заключительные тренировки проводят участники международного конкурса «Кубок моря-2018».
Команда России в рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» провела занятия по использованию спасательных средств. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«В ходе тренировки моряки выработали тактику прохождения дистанции на спасательном плоту с надеванием спасательных гидрокомбинезонов», — говорится в сообщении.
Эпизод вошел в программу второго этапа «Кубка моря» — борьбу за живучесть корабля. В ходе него команда из пяти человек в кротчайшие сроки надевает спасательные гидрокостюмы, проплывает дистанцию в 25 метров к спасательному плоту и с помощью весел двигается на нем к финишу.
«Кубок моря» — конкурс среди экипажей кораблей надводного плавания. Он включает в себя артиллерийские стрельбы, борьбу за живучесть корабля, состязания в морской подготовке и спасательных навыках. Проходит в рамках Армейских международных игр «Арми-2018».
В этом году соревнования принимает Азербайджан. В них примут участие команды России, Азербайджана, Казахстана и Ирана.
Церемония открытия конкурса пройдет в Баку 31 июля.
IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них принимают участие команды из 33 стран.
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