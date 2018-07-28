Найти лучшую тактику и победить: уникальные кадры подготовки российской команды к состязанию по использованию спасательных средств

Азербайджане заключительные тренировки проводят участники международного конкурса «Кубок моря-2018».

Команда России в рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» провела занятия по использованию спасательных средств. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В ходе тренировки моряки выработали тактику прохождения дистанции на спасательном плоту с надеванием спасательных гидрокомбинезонов», — говорится в сообщении.

Эпизод вошел в программу второго этапа «Кубка моря» — борьбу за живучесть корабля. В ходе него команда из пяти человек в кротчайшие сроки надевает спасательные гидрокостюмы, проплывает дистанцию в 25 метров к спасательному плоту и с помощью весел двигается на нем к финишу.

«Кубок моря» — конкурс среди экипажей кораблей надводного плавания. Он включает в себя артиллерийские стрельбы, борьбу за живучесть корабля, состязания в морской подготовке и спасательных навыках. Проходит в рамках Армейских международных игр «Арми-2018».

Ирана. В этом году соревнования принимает Азербайджан. В них примут участие команды России, Азербайджана, Казахстана

Церемония открытия конкурса пройдет в Баку 31 июля.

IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них принимают участие команды из 33 стран.