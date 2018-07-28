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Российские участники международного конкурса «Кубок моря-2018» приступили к занятиям в Азербайджане
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Российские участники международного конкурса «Кубок моря-2018» приступили к занятиям в Азербайджане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренировки по борьбе с поступлением воды проводятся на береговом тренажёрном комплексе, который представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки.
В рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» команда Вооруженных Сил Российской Федерации провела первые занятия на учебно-тренировочном комплексе Военно-морских сил Азербайджана.
Первый этап тренировок был проведён так называемым способом «на сухую», то есть без поступления воды.
Затем через специально сконструированные отверстия, имитирующие пробоины, была подана вода и задачей расчета стало в кратчайшие сроки, используя аварийный инвентарь (пластыри, струбцины, деревянные и металлические распорки) выполнить ликвидацию пробоин.
Все тренировки по борьбе с поступлением воды проводятся на береговом тренажёрном комплексе, который представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях максимально приближенных к реальной обстановке совершенствовать навыки по спасению корабля.
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