Российские участники международного конкурса «Кубок моря-2018» приступили к занятиям в Азербайджане

Тренировки по борьбе с поступлением воды проводятся на береговом тренажёрном комплексе, который представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки.

В рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» команда Вооруженных Сил Российской Федерации провела первые занятия на учебно-тренировочном комплексе Военно-морских сил Азербайджана

Первый этап тренировок был проведён так называемым способом «на сухую», то есть без поступления воды.

Затем через специально сконструированные отверстия, имитирующие пробоины, была подана вода и задачей расчета стало в кратчайшие сроки, используя аварийный инвентарь (пластыри, струбцины, деревянные и металлические распорки) выполнить ликвидацию пробоин.

Все тренировки по борьбе с поступлением воды проводятся на береговом тренажёрном комплексе, который представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях максимально приближенных к реальной обстановке совершенствовать навыки по спасению корабля.