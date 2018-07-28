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Минобороны подготовило более 8 тыс. комплектов парадной формы ко Дню ВМФ
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Минобороны подготовило более 8 тыс. комплектов парадной формы ко Дню ВМФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вещевое управление Минобороны России подготовило более 8 тыс. комплектов парадной формы для военных, задействованных в парадах по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом в субботу сообщил начальник управления полковник Валерий Кудрявцев.
"Завтра в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад, а также [парады пройдут] в городах, где дислоцируются штабы флотов. Мы обеспечили парадной формой более 8 тыс. военнослужащих", — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
При этом, по словам Кудрявцева, Вещевое управление Минобороны выпускает в год миллионы комплектов всех видов военной формы.
Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 29 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
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