Минобороны подготовило более 8 тыс. комплектов парадной формы ко Дню ВМФ

МОСКВА , 28 июля. / ТАСС /. Вещевое управление Минобороны России подготовило более 8 тыс. комплектов парадной формы для военных, задействованных в парадах по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом в субботу сообщил начальник управления полковник Валерий Кудрявцев.

"Завтра в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад, а также [парады пройдут] в городах, где дислоцируются штабы флотов. Мы обеспечили парадной формой более 8 тыс. военнослужащих", — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

При этом, по словам Кудрявцева, Вещевое управление Минобороны выпускает в год миллионы комплектов всех видов военной формы.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 29 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.