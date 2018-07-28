Ещё
«Реальная мощь»: жителей Самары напугал военный корабль на Волге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Реальная мощь»: жителей Самары напугал военный корабль на Волге 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
Днем в субботу, 28 июля, жители Самары стали очевидцами необычного явления. Около 16:30 по Волге прошел военный корабль. Горожане сфотографировали технику и поделились снимками в соцсетях.
Судно вели на буксире
— Выглядит очень мощно, — рассказали самарцы. — Только куда следует и, главное, зачем?
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что корабль примет участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота.
Праздник начнется в воскресенье, 29 июля, в 10:00 у памятника Соловецким юнгам на набережной. В этот день у монумента поднимут Андреевский флаг и возложат цветы в честь погибших моряков. А с малого десантного корабля юнги и ветераны ВМФ спустят на воду венки.
Посмотрите наш фоторепортаж, как в Самаре встретили день ВМФ в прошлом году.
Именно от памятной аллеи в Самаре уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16–17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 молодых людей не вернулись домой.
63.ru: последние новости
Самарцев приглашают на празднование Дня Военно-Морского Флота В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста Полиция: «Митинг в сквере "Родина" посетили 400 человек»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин212
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам372
В Госдуме обрадовали россиян176
Лавров ответил на требование Армении223
Решена судьба визовых центров в России41
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение