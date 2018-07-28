«Реальная мощь»: жителей Самары напугал военный корабль на Волге

Днем в субботу, 28 июля, жители Самары стали очевидцами необычного явления. Около 16:30 по Волге прошел военный корабль. Горожане сфотографировали технику и поделились снимками в соцсетях.

Судно вели на буксире

— Выглядит очень мощно, — рассказали самарцы. — Только куда следует и, главное, зачем?

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что корабль примет участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота.

Праздник начнется в воскресенье, 29 июля, в 10:00 у памятника Соловецким юнгам на набережной. В этот день у монумента поднимут Андреевский флаг и возложат цветы в честь погибших моряков. А с малого десантного корабля юнги и ветераны ВМФ спустят на воду венки.

Посмотрите наш фоторепортаж, как в Самаре встретили день ВМФ в прошлом году.

Именно от памятной аллеи в Самаре уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16–17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 молодых людей не вернулись домой.