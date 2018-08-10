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Комендатура Псковского гарнизона обеспечила правопорядок при проведении международного конкурса «Десантный взвод»
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Комендатура Псковского гарнизона обеспечила правопорядок при проведении международного конкурса «Десантный взвод» 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные полицейские следили за соблюдением законности и воинской дисциплины в местах проживания команд-участниц, а также за безопасностью дорожного движения.
Подразделения военной полиции комендатуры Псковского гарнизона успешно справились с задачей по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины при проведении всех этапов международного конкурса «Десантный взвод».
Всего к обеспечению правопорядка и воинской дисциплины в ходе проведения конкурса было привлечено около 1000 военнослужащих гарнизона, в том числе более 60 военнослужащих и 15 единиц автомобилей и специальной техники военной полиции.
Круглосуточно на всех этапах проведения соревнований военные полицейские обеспечивали безопасность законность и воинскую дисциплину в местах проживания команд-участниц, охрану сопровождение и безопасность дорожного движения.
Напомним, что международный конкурс «Десантный взвод» проводился на трех полигонах Псковской области. В состязаниях принимали участия представители «крылатой пехоты» 10 стран мира.
Российские десантники стали победителями данных соревнований. В тройку лидеров также вошли команды из Китая и Белоруссии.
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