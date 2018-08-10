Комендатура Псковского гарнизона обеспечила правопорядок при проведении международного конкурса «Десантный взвод»

Военные полицейские следили за соблюдением законности и воинской дисциплины в местах проживания команд-участниц, а также за безопасностью дорожного движения.

Подразделения военной полиции комендатуры Псковского гарнизона успешно справились с задачей по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины при проведении всех этапов международного конкурса «Десантный взвод».

Всего к обеспечению правопорядка и воинской дисциплины в ходе проведения конкурса было привлечено около 1000 военнослужащих гарнизона, в том числе более 60 военнослужащих и 15 единиц автомобилей и специальной техники военной полиции.

Круглосуточно на всех этапах проведения соревнований военные полицейские обеспечивали безопасность законность и воинскую дисциплину в местах проживания команд-участниц, охрану сопровождение и безопасность дорожного движения.

Напомним, что международный конкурс «Десантный взвод» проводился на трех полигонах Псковской области . В состязаниях принимали участия представители «крылатой пехоты» 10 стран мира.