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Больше мощи, лучше защита: новый Т-72М уже поставляется в войска
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Больше мощи, лучше защита: новый Т-72М уже поставляется в войска 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
У танка Т-72 имеются усиленная динамическая защита, двигатель повышенной мощности противокуммулятивные решетки и обновленное бортовое оборудование по сравнению с предыдущей версией — танком Т-72. Также танк получил лазерную систему учета искривления ствола орудия после выстрела
Т-72М уже поставляется в войска.
Как сообщает «Уралвагонзавод», модернизированный танк был представлен в Москве на параде 9 мая.
Ожидается, что он станет самым массовым в сухопутных войсках.
Это не новая машина, до уровня М модернизируются и танки Т-72Б3.
Т-72 представлен в «Танковом биатлоне», который стартовал в субботу в подмосковной Кубинке, передает ТАСС.
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