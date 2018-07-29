В Севастополе корабли и подлодки ЧФ пройдут парадным строем

СЕВАСТОПОЛЬ , 29 июл — РИА Новости . Боевые корабли и подводные лодки российского Черноморского флота парадным строем пройдут в воскресенье в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота России

Начало парада на внутреннем рейде Севастопольской бухты ознаменует выстрел исторической пушки. Перед этим состоятся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота и благодарственный молебен.

"Командующим военно-морским парадом назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог ", — сообщает отдел информационного обеспечения флота.

В торжествах принимает участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов (в их числе вертолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики, противолодочные самолеты-амфибии, военно-транспортные самолеты) и более 30 единиц техники армейского корпуса.

Севастопольцы и гости также смогут увидеть элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений, противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение захваченного условными террористами судна и спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

В заключение — «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

Помимо этого, на площади адмирала Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, а на причале Минная стенка выставят для посещения боевые корабли и катера флота. Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений объявили день открытых дверей.

Завершатся празднования концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.