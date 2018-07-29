Ещё
В Севастополе корабли и подлодки ЧФ пройдут парадным строем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

В Севастополе корабли и подлодки ЧФ пройдут парадным строем 

РИА Новости 29 июля 2018
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Боевые корабли и подводные лодки российского Черноморского флота парадным строем пройдут в воскресенье в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота России.
Начало парада на внутреннем рейде Севастопольской бухты ознаменует выстрел исторической пушки. Перед этим состоятся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота и благодарственный молебен.
"Командующим военно-морским парадом назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог", — сообщает отдел информационного обеспечения флота.
В торжествах принимает участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов (в их числе вертолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики, противолодочные самолеты-амфибии, военно-транспортные самолеты) и более 30 единиц техники армейского корпуса.
Севастопольцы и гости также смогут увидеть элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений, противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение захваченного условными террористами судна и спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.
В заключение — «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.
Помимо этого, на площади адмирала Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, а на причале Минная стенка выставят для посещения боевые корабли и катера флота. Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений объявили день открытых дверей.
Завершатся празднования концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос31
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве171
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле317
Опубликован финальный доклад о MH37011
Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста33
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение