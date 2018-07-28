Новая версия Т-72 станет самой массовой машиной в ВС РФ

МОСКВА , 28 июля. / ТАСС /. Новая версия танка Т-72 — Т-72М с двигателем повышенной мощности и усиленной защитой — уже поставляется в войска и должна стать самой массовой машиной в армии РФ . Новые танки были представлены широкой публике на параде в Москве 9 мая, рассказали ТАСС в "Уралвагонзаводе" (УВЗ).

Ранее ряд СМИ сообщил, что промышленность предложила Минобороны новый проект модернизации Т-72.

"Речь идет об уже созданном танке — Т-72М, ограниченную партию ведомство закупило, танк демонстрировался на параде Победы", — пояснили в УВЗ.

В корпорации добавили, что основные отличия новой версии от Т-72Б3 — двигатель мощностью 1130 л. с., усиленная динамическая защита, наличие противокуммулятивных решеток и обновленное бортовое оборудование. Также танк получил лазерную систему учета искривления ствола орудия после выстрела, что повышает точность поражения целей. «Ожидается, что данный танк станет самым массовым в российских Сухопутных войсках», — добавили в УВЗ.

Танк не выпускается как новая машина, до уровня «М» модернизируются находящиеся в войсках танки Т-72Б3, уточнили на предприятии.

Новый Т-72 представлен в статической экспозиции конкурса «Танковый биатлон», который стартовал в субботу в подмосковной Кубинке, передает корреспондент ТАСС. Танк обозначен как «Т-72Б3 с дополнительной защитой». Машина, в частности, может иметь двойной бортовой экран — тогда поверх жесткого обвеса над гусеницами с встроенной динамической защитой крепятся тканевые мешки с дополнительными блоками. На нее устанавливается самое современное российское танковое орудие — 2А46М-5.