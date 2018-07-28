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Президент примет парад на Неве
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Президент примет парад на Неве 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 июля, посетит Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Глава государства, Верховный главнокомандующий примет главный военно-морской парад — он состоится в акватории реки Нева.
В нынешнем году в смотре будут участвовать более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации, передает РИА Новости.
Путин в воскресенье также побывает в Нахимовском военно-морском училище, где осмотрит новый многофункциональный корпус учебного заведения.
Парады в честь Дня Военно-морского флота пройдут 29 июля и в других городах России, в том числе во Владивостоке, Калининграде, Балтийске, Севастополе. В Благовещенске празднование Дня ВМФ пришлось отменить из-за паводка. В Ярославле 29 июля откроют мемориал подводнику Валерию Харитонову, который служил на атомной подводной лодке «К-19». А в Барнауле в воскресенье состоятся праздничное шествие и торжественный митинг.
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