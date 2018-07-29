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Черноморский флот запустит в Севастополе более 2 тыс. залпов салюта
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Черноморский флот запустит в Севастополе более 2 тыс. залпов салюта 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В день ВМФ артиллерийские расчеты Черноморского флота в Севастополе выполнят более 2 тыс. залпов салюта, который продлится 10 минут, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«Всего в течение 10 минут военнослужащие произведут более 2 тыс. салютных залпов и фейерверков, для звукового сопровождения которых будут звучать 30 холостых выстрелов из гаубиц Д-30», — приводит сообщение ЮВО «КрымИнформ».
Салют выполнят из двух 122-мм гаубиц Д-30, пяти фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля «Камаз». Их выполнят не только с берега, но и с воды — с плавучего причала, который сделают в Севастопольской бухте.
Также салютные установки впервые на День ВМФ разместят на территории Михайловской батареи. Начало салюта назначено на 22.00.
В Севастополе в параде на День ВМФ примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров Черноморского флота.
В Петербурге в эти минуты проходит главный военно-морской парад.
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