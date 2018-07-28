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Более 2000 залпов в честь День Военно-Морского Флота прозвучит в Севастополе
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Более 2000 залпов в честь День Военно-Морского Флота прозвучит в Севастополе 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Артиллерийские расчёты Черноморского флота выполнят праздничный салют из двух 122-мм гаубиц Д-30 и пяти фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.
29 июля в 22:00 в городе-герое Севастополе в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) артиллерийские расчёты Черноморского флота выполнят праздничный салют из двух 122-мм гаубиц Д-30 и пяти фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.
Впервые на День ВМФ салютные установки будут размещены на территории Михайловской батареи.
Салюты и фейерверки будут выполнятся не только с берега, но и с плавучего причала, который выставят в Севастопольской бухте.
Всего в течение 10 минут военнослужащие произведут более 2 тыс. салютных залпов и фейерверков, для звукового сопровождения которых будут звучать 30 холостых выстрелов их гаубиц Д-30.
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