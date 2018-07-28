Более 2000 залпов в честь День Военно-Морского Флота прозвучит в Севастополе

Артиллерийские расчёты Черноморского флота выполнят праздничный салют из двух 122-мм гаубиц Д-30 и пяти фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.

29 июля в 22:00 в городе-герое Севастополе в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) артиллерийские расчёты Черноморского флота выполнят праздничный салют из двух 122-мм гаубиц Д-30 и пяти фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.

Впервые на День ВМФ салютные установки будут размещены на территории Михайловской батареи.

Салюты и фейерверки будут выполнятся не только с берега, но и с плавучего причала, который выставят в Севастопольской бухте.

Всего в течение 10 минут военнослужащие произведут более 2 тыс. салютных залпов и фейерверков, для звукового сопровождения которых будут звучать 30 холостых выстрелов их гаубиц Д-30.