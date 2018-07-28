Минобороны предложена новая модификация танка Т-72 

Специалисты «Уралвагонзавода» разработали и передали в Министерство обороны проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72, сообщил замгендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.
Халитов отметил, что Т-72 является «легендарнейшим танком-долгожителем», который находится в строю с 70-х годов прошлого столетия и не собирается заканчивать свою жизнь. «Мы очередную версию модернизации этой машины предложили Министерству обороны», — приводит его слова РИА «Новости».
Замгендиректора УВЗ не уточнил, что именно затронет модернизация, но подчеркнул, что инженеры «не стоят на месте» и работают над повышением огневой мощи и подвижности танка.
Он сказал, что, как и прежде, при создании новой модификации будет проанализирован и учтен опыт соревнований по «Танковому биатлону», на которых боевые машины подвергаются «запредельным нагрузкам».
Самый массовый основной боевой танк второго поколения Т-72 «Урал» был принят на вооружение в ВС СССР с 1973 года. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.
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