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Мощами Андрея Первозванного благословили парадный строй кораблей в Балтийске
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Мощами Андрея Первозванного благословили парадный строй кораблей в Балтийске 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Завтра, в День ВМФ, перед началом военно-морского парада в Свято-Георгиевском кафедральном морском соборе Балтийска состоится торжественный молебен у мощей апостола Андрея Первозванного.
28 июля, накануне Дня Военно-Морского Флота ВМФ, мощи апостола Андрея Первозванного были доставлены в Свято-Георгиевский кафедральный морской собор Балтийска, где состоялось торжественное богослужение по случаю внесения (десницы).
В службе приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, командование Балтийской военно-морской базой, командиры и экипажи боевых кораблей. Затем состоялся крестный ход от собора к памятнику Петру I, где сопровождающие раку со святыми мощами и святой образ апостола Андрея Первозванного вместе с командующим флотом зашли на катер «Серафим Соровский», который отправился на обход кораблей, принимающих участие в морском параде. Священнослужители благословили мощами личный состав выстроившихся в Калининградском морском канале экипажей кораблей.
В День Военно-Морского Флота, 29 июля, перед началом военно-морского парада в Свято-Георгиевском кафедральном морском соборе Балтийска состоится торжественный молебен у мощей апостола Андрея Первозванного, в котором примут участие командование Балтийским флотом и руководство Калининградской области.
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