Замглавы ВМФ России назвал сроки начала строительства эсминца «Лидер»

Виктор Бурсук. Разработка технического проекта эсминца «Лидер» будет проводиться с 2019-2020 года по 2022 год, после чего корабль будет заложен, сообщил замглавы ВМФ России

«Технический проект эсминца «Лидер» планируем начать в 2019-2020 году», — передает слова Бурсука РИА «Новости»

Техпроект завершат к 2022 году, после чего «произойдет закладка» корабля, передает ТАСС

Кроме того, северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) уже приступило к созданию проекта модернизированых фрегатов 22350М.

«Серия кораблей, абсолютно аналогичных фрегату «Адмирал Горшков», составит (всего) четыре единицы. В дальнейшем мы планируем гораздо большее количество (серию) модернизированных кораблей», — сообщил Бурсук.

Ранее американские СМИ назвали эскадренный миноносец проекта 23560 («Лидер») превосходящим по характеристикам существующие военные корабли.