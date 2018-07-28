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Замглавы ВМФ России назвал сроки начала строительства эсминца «Лидер»
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Замглавы ВМФ России назвал сроки начала строительства эсминца «Лидер» 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Разработка технического проекта эсминца «Лидер» будет проводиться с 2019-2020 года по 2022 год, после чего корабль будет заложен, сообщил замглавы ВМФ России Виктор Бурсук.
«Технический проект эсминца «Лидер» планируем начать в 2019-2020 году», — передает слова Бурсука РИА «Новости».
Техпроект завершат к 2022 году, после чего «произойдет закладка» корабля, передает ТАСС.
Кроме того, северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) уже приступило к созданию проекта модернизированых фрегатов 22350М.
«Серия кораблей, абсолютно аналогичных фрегату «Адмирал Горшков», составит (всего) четыре единицы. В дальнейшем мы планируем гораздо большее количество (серию) модернизированных кораблей», — сообщил Бурсук.
Ранее американские СМИ назвали эскадренный миноносец проекта 23560 («Лидер») превосходящим по характеристикам существующие военные корабли.
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