В Новороссийске 29 июля в День ВМФ пройдет морской парад

Три артиллерийских залпа, символизирующих начало парада, произведут с крейсера-музея « Михаил Кутузов ».

Порядка 20 кораблей и судов, десять единиц боевой техники и более тысячи военнослужащих примут участие в празднике. Строй будет представлен малым противолодочным кораблем «Касимов», морскими тральщиками «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды», буксирным судном «Профессор Николай Муру», а также подводной лодкой «Новороссийск».

После парада в акватории Цемесской бухты начнется военно-спортивный праздник. Гости и жители города увидят боевые возможности кораблей новороссийской базы. Для зрителей создадут имитацию морского бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами. Организаторы праздника подготовили еще один захватывающий «сюжет» — подразделения морской пехоты покажут эпизод высадки морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.

На набережной можно будет посмотреть образцы боевой техники береговых войск ВМФ. А вечером небо города-героя окрасит праздничный салют.

«Праздничные мероприятия пройдут и в других муниципалитетах региона — торжественное построение ветеранов ВМФ России и курсантов-моряков состоится в Краснодаре . В Анапе гостей и жителей города приглашают на праздничный концерт», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края