Ещё
В Новороссийске 29 июля в День ВМФ пройдет морской парад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новороссийске 29 июля в День ВМФ пройдет морской парад 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Три артиллерийских залпа, символизирующих начало парада, произведут с крейсера-музея «Михаил Кутузов».
Порядка 20 кораблей и судов, десять единиц боевой техники и более тысячи военнослужащих примут участие в празднике. Строй будет представлен малым противолодочным кораблем «Касимов», морскими тральщиками «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды», буксирным судном «Профессор Николай Муру», а также подводной лодкой «Новороссийск».
После парада в акватории Цемесской бухты начнется военно-спортивный праздник. Гости и жители города увидят боевые возможности кораблей новороссийской базы. Для зрителей создадут имитацию морского бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами. Организаторы праздника подготовили еще один захватывающий «сюжет» — подразделения морской пехоты покажут эпизод высадки морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.
На набережной можно будет посмотреть образцы боевой техники береговых войск ВМФ. А вечером небо города-героя окрасит праздничный салют.
«Праздничные мероприятия пройдут и в других муниципалитетах региона — торжественное построение ветеранов ВМФ России и курсантов-моряков состоится в Краснодаре. В Анапе гостей и жителей города приглашают на праздничный концерт», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В Новороссийске 29 июля крейсер-музей «Михаи Кутузов» будет работать бесплатно.
АиФ — Юг: последние новости
В Новороссийске 29 июля крейсер-музей «Михаил Кутузов» работает бесплатно 28 июля в Карнавале на море Геленджика выйдут свыше 30 декорированных яхт 27 июля ожидается самое долгое полное лунное затмение в 21 веке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин201
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам359
В Госдуме обрадовали россиян176
Лавров ответил на требование Армении219
Решена судьба визовых центров в России
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение