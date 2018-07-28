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Второй фрегат проекта 22350 выйдет на ходовые испытания в конце этого года
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Второй фрегат проекта 22350 выйдет на ходовые испытания в конце этого года 

ТАСС 5 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ходовые испытания второго фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» начнутся в конце 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"В конце этого года, мы надеемся, что он уже выйдет на заводские ходовые испытания", — сказал замглавкома.
При этом Бурсук подчеркнул, что промышленность и флот решили задачу импортозамещения в области газовых турбин.
"Они уже созданы и не будут являться задержкой для строительства и сдачи третьего и четвертого корабля серии", — подчеркнул он, говоря о силовых установках для фрегатов.
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