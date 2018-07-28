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В Астрахани, Новороссийске и Севастополе будут развернуты пункты отбора на контракт в День ВМФ
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В Астрахани, Новороссийске и Севастополе будут развернуты пункты отбора на контракт в День ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Одновременно пройдут информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».
29 июля в период с 9.00 до 18.00 в местах проведения военно-спортивных праздников, посвященных Дню Военно-морского флота будут развернуты мобильные пункты отбора на контракт.
Одновременно с празднованием главного праздника военных моряков пройдут информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту — твой выбор!»
Молодые люди, отслужившие в армии, а также граждане, имеющие высшее образование, смогут узнать о преимуществах военной службы по контракту в соединениях и воинских частях Южного военного округа.
Для проведения акции в Новороссийске будет развернут современный мобильных комплекс, в этом году принятый в эксплуатацию кадровыми органами ЮВО.
Кроме того, на городских набережных Астрахани, Новороссийска и Севастополя состоятся культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов местных гарнизонов, в том числе артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Также будут развернуты выставки-экспозиции современных вооружений, а военные повара угостят всех желающих традиционными макаронами по-флотски и солдатской кашей, приготовленных в полевых кухнях.
Военно-морские парады в ЮВО, посвященные Дню Военно-морского флота пройдут в воскресенье 29 июля в 10.00 местного времени в городах Астрахань, Новороссийск и Севастополь. Вечером в 21.00 в городах проведения военно-морских парадов состоится праздничный салют.
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