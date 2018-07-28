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Замглавы ВМФ назвал дату начала разработки техпроекта эсминца «Лидер»
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Замглавы ВМФ назвал дату начала разработки техпроекта эсминца «Лидер» 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. РАЗРАБОТКУ ТЕХПРОЕКТА ЭСМИНЦА «ЛИДЕР» ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ В 2019-2020 Г — ЗАМГЛАВЫ ВМФ РФ БУРСУК
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