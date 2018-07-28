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«На этих играх будет интереснее»: командующий СФ дал прогноз на АрМИ-2018
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«На этих играх будет интереснее»: командующий СФ дал прогноз на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал о подготовке российских моряков к Армейским Международным Играм.
Армейские Международные игры-2018 станут интереснее предыдущих. Об этом телеканалу «Звезда» заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он также рассказал, какой из военных флотов России показал наилучшую подготовку в этом году.
«Северный флот всегда отличался подготовкой спецводолазов, водолазов поисково-спасательных работ, морской пехоты. В этом году Тихоокеанский флот показал более качественную не только подготовку, но и волю к победе. Но в общем-то принцип состязательности, желание победить — оно присутствует. И я скажу, что на этих играх будет интереснее, чем на предыдущих, всем нам» — сказал Евменов.
Армейские Международные Игры АрМИ-2018 будут проходить с 28 июля по 11 августа на территории семи стран — России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Ирана и Китая.
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