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Конкурс «Десантный взвод» стартовал в Пскове
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Конкурс «Десантный взвод» стартовал в Пскове 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях воздушно-десантных подразделений примут участие более 400 военнослужащих из 10 стран.
Международный конкурс воздушно-десантных подразделений «десантный взвод» стартовал в Псковской области на полигоне Завеличье. Старт соревнованиям дал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Международный конкурс военно-профессионального мастерства "Десантный взвод" объявляется открытым», — объявил генерал Сердюков.
По словам командующего ВДВ Армейские Международные Игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам, а в народе их уже прозвали «военной олимпиадой».
«Военные специалисты всех стран-участниц, демонстрируя свой боевой потенциал, показывают всему миру, что человек с оружием в руках создан исключительно для мирной цели — защиты своего Отечества. Наше взаимодействие ориентированно на совместное противодействие современным вызовам и угрозам. Сегодня наш главный общий враг — это международный терроризм, у которого нет ни родины, ни национальности, ни лица», — сказал Сердюков на церемонии открытия конкурса.
Он добавил, что проведение игр способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих и экипажей, их мастерства и слаженности, укреплению международного сотрудничества вооруженных сил стран-участниц соревнований.
Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа на полигоне Струги Красные в Пскове.
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