Конкурс «Десантный взвод» стартовал в Пскове

В состязаниях воздушно-десантных подразделений примут участие более 400 военнослужащих из 10 стран.

«Международный конкурс военно-профессионального мастерства "Десантный взвод" объявляется открытым», — объявил генерал Сердюков.

По словам командующего ВДВ Армейские Международные Игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам, а в народе их уже прозвали «военной олимпиадой».

«Военные специалисты всех стран-участниц, демонстрируя свой боевой потенциал, показывают всему миру, что человек с оружием в руках создан исключительно для мирной цели — защиты своего Отечества. Наше взаимодействие ориентированно на совместное противодействие современным вызовам и угрозам. Сегодня наш главный общий враг — это международный терроризм, у которого нет ни родины, ни национальности, ни лица», — сказал Сердюков на церемонии открытия конкурса.

Он добавил, что проведение игр способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих и экипажей, их мастерства и слаженности, укреплению международного сотрудничества вооруженных сил стран-участниц соревнований.