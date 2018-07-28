Новое вооружение на АрМИ: российские артиллеристы применят 120-мм минометы «Сани» 

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане российские военные выступят на своей технике.
На Армейских международных играх российские артиллеристы применят новейшие модернизированные 120-миллиметровые минометы «Сани», сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Минометы будут опробованы в ходе конкурса «Мастера артиллерийского огня», который стартует в Казахстане 1 августа. Там команда из России выступит на своей технике.
Отмечается, что обновленные «Сани» обладают улучшенными характеристиками системы прицеливания, а также имеют усовершенствованную опорную плиту с шарниром, которая наводится по горизонтали без разворота тяжелой опоры.
Накануне участники конкурса провели пристрелку вооружения и выполнили первые тренировочные заезды на полигоне 40-й военной базы «Отар»
Конкурс «Мастера артиллерийского огня» продлится до 9 августа. В нем принимают участие команды из России, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Сирии.