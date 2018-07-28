Новое вооружение на АрМИ: российские артиллеристы применят 120-мм минометы «Сани»

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане российские военные выступят на своей технике.

На Армейских международных играх российские артиллеристы применят новейшие модернизированные 120-миллиметровые минометы «Сани», сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Минометы будут опробованы в ходе конкурса «Мастера артиллерийского огня», который стартует в Казахстане 1 августа. Там команда из России выступит на своей технике.

Отмечается, что обновленные «Сани» обладают улучшенными характеристиками системы прицеливания, а также имеют усовершенствованную опорную плиту с шарниром, которая наводится по горизонтали без разворота тяжелой опоры.

Накануне участники конкурса провели пристрелку вооружения и выполнили первые тренировочные заезды на полигоне 40-й военной базы «Отар»