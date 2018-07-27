С рогатки запускают. В Сети высмеяли новые украинские ракеты с веревкой

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых украинских противотанковых ракет.

Ранее киевское конструкторское бюро «Луч» опубликовало кадры испытаний новых противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар».

"А что за верёвочка? С рогатки отправляют, что ли?", — поинтересовался @JhonCon96354752.

"И смех и грех — ракета на поводке", — согласились пользователи фейсбука.

"Это ракета на веревке? Наверное, многоразового использования" —пошутили в комментариях.

Некоторые пользователи усомнились в том, что ПТУР были разработаны на Украине

"Из советских запасов «испытали»?" — поинтересовался @levarie9

"Вряд ли свое «изобретение», у них на складах столько советского осталось, что им еще лет двадцать можно периодически доставать что-то оттуда и представлять, как «совершенно новое изобретение» — объяснил @VaVo_rus.