С рогатки запускают. В Сети высмеяли новые украинские ракеты с веревкой 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых украинских противотанковых ракет.
Ранее киевское конструкторское бюро «Луч» опубликовало кадры испытаний новых противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар».
"А что за верёвочка? С рогатки отправляют, что ли?", — поинтересовался @JhonCon96354752.
"И смех и грех — ракета на поводке", — согласились пользователи фейсбука.
"Это ракета на веревке? Наверное, многоразового использования" —пошутили в комментариях.
Некоторые пользователи усомнились в том, что ПТУР были разработаны на Украине.
"Из советских запасов «испытали»?" — поинтересовался @levarie9
"Вряд ли свое «изобретение», у них на складах столько советского осталось, что им еще лет двадцать можно периодически доставать что-то оттуда и представлять, как «совершенно новое изобретение» — объяснил @VaVo_rus.
В соцсетях неоднократно высмеивали представленное Киевом оружие. Например, в июне пользователи твиттера сравнили нового украинского боевого робота с ползущей табуреткой. Эксперты тоже относятся к украинским разработкам скептически. Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства демонстрируемой им техники, а единичные образцы разрабатываются, чтобы показать «развитие» вооруженных сил страны.