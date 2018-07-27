В Оренбургской области прошли антитеррористические учения

Оренбургской области завершились антитеррористические учения «Рельеф Тюльган — 2018», сообщает RIA56.

В заключительном этапе тактико-специальных занятий принял участие губернатор Юрий Берг

Финалом учений стала операция по освобождению «заложников», которых удерживали условные террористы в двухэтажном здании в селе Репьевка.

«Для обеспечения безопасности людей у нас достаточно сил и средств», — заявил Берг.