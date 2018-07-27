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В Оренбургской области прошли антитеррористические учения
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В Оренбургской области прошли антитеррористические учения 

RT на русском 1 час назад
В Оренбургской области завершились антитеррористические учения «Рельеф Тюльган — 2018», сообщает RIA56.
Сотрудники оперативных служб и силовых ведомств отработали план взаимных действий. Среди участников — региональные управления ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Пограничного управления ФСБ, Минобороны России и др.
В заключительном этапе тактико-специальных занятий принял участие губернатор Юрий Берг.
Финалом учений стала операция по освобождению «заложников», которых удерживали условные террористы в двухэтажном здании в селе Репьевка.
«Для обеспечения безопасности людей у нас достаточно сил и средств», — заявил Берг.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в аэропорту Ижевска прошли антитеррористические учения.
RT на русском: последние новости
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