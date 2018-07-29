Начальник штаба Северного флота принял участие в открытии памятника Николаю Чудотворцу в Мурманске

В своём выступлении контр-адмирал Гришечкин отметил, что «особенно символично, что это событие состоялось в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России ».

В своём выступлении контр-адмирал Гришечкин поздравил мурманчан от имени командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова с открытием памятника и отметил, что «особенно символично, что это событие состоялось в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России».

Начальник штаба Северного флота рассказал о том, что «Святитель Николай является одним из самых почитаемых святых у нашего народа и военных моряков, его иконы есть на каждом корабле Северного флота и практически в каждом гарнизоне флота возведены храмы или часовни в честь Николая Чудотворца».

Представитель командования Северного флота также сообщил о том, что в феврале 2018 года в штабе Северного флота был освящен храм Святителя Николая, и рассказал о том, что Северный флот выступил с инициативой возвести памятник Николаю Чудотворцу на острове Сальный в Кольском заливе. Этот памятник будет виден со всех кораблей и судов, идущих в Североморск и Мурманск и выходящих из этих портов в Баренцево море.

Идея создания памятника принадлежит известному путешественнику, исследователю, художнику Федору Конюхову. Образ Святителя Николая Чудотворца создан по иконе, написанной путешественником.

Церемония открытия памятника Николаю Чудотворцу завершилась крестным ходом и освящением монумента, которое провел Митрополит Мурманский и Мончегорский Владыка Симон.