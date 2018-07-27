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В РВСН определили победителей и призеров конкурса «Стратегическое многоборье»
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В РВСН определили победителей и призеров конкурса «Стратегическое многоборье» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам соревнований первое место заняла команда Новосибирского ракетного соединения, второе — команда Тагильского соединения, тройку лидеров замкнула команда Йошкар-Олинского ракетного соединения.
27 июля в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковном Серпухове были подведены итоги и объявлен победитель конкурса «Стратегическое многоборье».
Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений.
Команды, принимавшие участие в конкурсе, показали высокую слаженность и небывалую сплочённость при отработке нормативов по тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовке. От начала и до конца каждый военнослужащий проявлял старание для того, чтобы вывести свою команду на первое место.
По итогам соревнований первое место заняла команда Новосибирского ракетного соединения, второе — команда Тагильского соединения, тройку лидеров замкнула команда Йошкар-Олинского ракетного соединения.
Кроме ценных подарков, для победителей конкурса предусмотрено их выдвижение на вышестоящие должности, внеплановое зачисление на учебу в Военную академию РВСН имени Петра Великого или досрочное присвоение очередного воинского звания.
Помимо конкурса «Стратегическое многоборье», в РВСН также пройдёт около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении военно-теоретического уровня и совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой.
В 2018 году в РВСН запланировано проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, которые охватят всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений РВСН.
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