В Армении тепло встретили российских участников международного конкурса «Воин Содружества»

В аэропорту Звартноц (Республика Армения) прошла торжественная церемония встречи российской команды-участницы конкурса «Воин Содружества», который пройдет в период с 28 июля по 3 августа в рамках Армейских международных игр-2018.

Военнослужащие Вооруженных сил Армении по традиции встретили российскую делегацию хлебом-солью в национальных костюмах и подарили в знак уважения сувениры, изготовленные в этническом стиле.

Представители военного ведомства Армении выступили перед строем российских военнослужащих, назвав предстоящее событие еще одним шагом в развитии двухстороннего сотрудничества и укрепления российско-армянской дружбы. Они пожелали российской команде успехов и заверили, что армянская сторона приложит все силы, чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне. После торжественного приветствия прозвучал Гимн Российской Федерации, во время исполнения которого рота Почетного караула Армении подняли флаг Российской Федерации.

При подготовке к соревнованиям российская команда осмотрит и проверит техническое состояние вооружения, проведет пристрелку стрелкового оружия, ознакомится с объектами инфраструктуры полигона и пройдет инструктаж по соблюдению требований безопасности. Судейская коллегия проведет жеребьевку.

Справочно:

28 июля в городе Дилижан (Тавушская область, Республика Армения) состоится открытие 10-го юбилейного международного конкурса «Воин Содружества» среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств-участников СНГ.

Программа конкурса рассчитана на пять дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и оборонными ведомствами государств-участников СНГ.