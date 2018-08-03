В Армении наградили победителей конкурса АрМИ-2018 «Воин содружества» 

В этом году свое мастерство демонстрировали военнослужащие шести государств.
Церемония награждения победителей и призеров международного конкурса «Воин содружества-2018» состоялась в Армении.
В этом году свое мастерство демонстрировали военнослужащие Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Казахстана и России. Разные номинации позволили выявить не только боевую подготовку, но и интеллектуальные способности воинов.
Поздравлял участников заместитель министра обороны России Александр Фомин. Он отметил, что армейские международные игры стали современной школой боевой выучки и взаимодействия военных.
По словам Фомина, созданный по инициативе Сергея Шойгу конкурс доказывает, что военнослужащие армий-участниц способны не только выполнять задачи в боевой обстановке, но и демонстрировать профессионализм в повседневной жизни.