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В Армении наградили победителей конкурса АрМИ-2018 «Воин содружества»
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В Армении наградили победителей конкурса АрМИ-2018 «Воин содружества» 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году свое мастерство демонстрировали военнослужащие шести государств.
Церемония награждения победителей и призеров международного конкурса «Воин содружества-2018» состоялась в Армении.
В этом году свое мастерство демонстрировали военнослужащие Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Казахстана и России. Разные номинации позволили выявить не только боевую подготовку, но и интеллектуальные способности воинов.
Поздравлял участников заместитель министра обороны России Александр Фомин. Он отметил, что армейские международные игры стали современной школой боевой выучки и взаимодействия военных.
По словам Фомина, созданный по инициативе Сергея Шойгу конкурс доказывает, что военнослужащие армий-участниц способны не только выполнять задачи в боевой обстановке, но и демонстрировать профессионализм в повседневной жизни.
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