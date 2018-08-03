В Армении наградили победителей конкурса АрМИ-2018 «Воин содружества»

В этом году свое мастерство демонстрировали военнослужащие шести государств.

Церемония награждения победителей и призеров международного конкурса «Воин содружества-2018» состоялась в Армении

Греции, Ирана, Казахстана и В этом году свое мастерство демонстрировали военнослужащие Армении, Белоруссии России . Разные номинации позволили выявить не только боевую подготовку, но и интеллектуальные способности воинов.

Поздравлял участников заместитель министра обороны России Александр Фомин . Он отметил, что армейские международные игры стали современной школой боевой выучки и взаимодействия военных.