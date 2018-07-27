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В текущем году в войска Восточного военного округа прибудет более 1000 молодых лейтенантов
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В текущем году в войска Восточного военного округа прибудет более 1000 молодых лейтенантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Многие молодые офицеры уже приступили к исполнению служебных обязанностей, но массовое прибытие выпускников военных вузов в воинские части ожидается в августе текущего года.
В соединения и воинские части Восточного военного округа продолжают прибывать лейтенанты –— выпускники военных училищ, институтов, университетов Министерства обороны Российской Федерации, а также учебных военных центров при федеральных университетах.
До конца текущего года ожидается прибытие свыше 1000 специалистов различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии и связи, которые получили распределение в воинские части округа.
Стоит отметить, что часть лейтенантов уже приступили к исполнению служебных обязанностей, а массовое прибытие молодых офицеров в ВВО ожидается в августе текущего года.
Помимо этого, в ряде учебных заведений Министерства обороны продолжаются выпуски молодых офицеров, в частности, военно-медицинского профиля, которые после положенного отпуска прибудут для прохождения службы в соединения ВВО.
Среди выпускников 91 молодой специалист получил диплом с отличием.
Кроме того, в соединение РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированное в городе Лесозаводске, прибыла семья молодых офицеров, которые по закону имеют право проходить военную службу в одной воинской части.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, быстро решается вопрос получения положенных выплат и компенсаций.
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