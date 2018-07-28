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Судьям международного конкурса «Кубок моря-2018» вручены сертификаты на право судейства
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Судьям международного конкурса «Кубок моря-2018» вручены сертификаты на право судейства 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В конкурсе примут участие четыре команды: команда Российского Военно-Морского флота, команда ВМС Республики Казахстан, команда ВМС Республики Азербайджан и команда ВМС Республики Иран.
Сегодня на военной морской базе «Пута» ВМС Республики Азербайджан судьям международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» были вручены сертификаты на право судейства.
Ранее, в ходе семинара судьи обсудили положение «о судействе» и пришли к единому пониманию принципов и критериев судейства, порядка начисления призовых и штрафных баллов, определили полномочия и обязанности судей и арбитров. Также, ими был сдан квалификационный зачет, по результатам сдачи которого организаторы конкурса вручили повязки и сертификаты на право судейства.
Международный конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» пройдет с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в городе Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки ВМС Азербайджанской республики.
В конкурсе примут участие четыре команды: команда Российского Военно-Морского флота, команда ВМС Республики Казахстан, команда ВМС Республики Азербайджан и команда ВМС Республики Иран.
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