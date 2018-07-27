Команды стран-участниц международного конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы

В состязаниях примут участие четыре команды: ВМФ России представит малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ВМС Казахстана — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Азербайджана — патрульный корабль «G-124», ВМС Ирана — ракетный катер «Пейкан».

В рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» команды всех стран-участниц вышли в полигон боевой подготовки ВМС Азербайджана.

Военнослужащие успешно провели первые артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также тренировку по швартовке кораблей разными способами.

Теперь экипажам кораблей предстоит провести комплекс подготовительных артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям, отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

В состязаниях примут участие четыре команды: ВМФ России представит малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Казахстана — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Азербайджана — патрульный корабль «G-124», ВМС Ирана — ракетный катер «Пейкан».

Подготовка экипажей продлится до самого начала конкурса, торжественная церемония открытия которого состоится 31 июля.