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Команды стран-участниц международного конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы
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Команды стран-участниц международного конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях примут участие четыре команды: ВМФ России представит малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ВМС Казахстана — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Азербайджана — патрульный корабль «G-124», ВМС Ирана — ракетный катер «Пейкан».
В рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» команды всех стран-участниц вышли в полигон боевой подготовки ВМС Азербайджана.
Военнослужащие успешно провели первые артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также тренировку по швартовке кораблей разными способами.
Теперь экипажам кораблей предстоит провести комплекс подготовительных артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям, отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля.
В состязаниях примут участие четыре команды: ВМФ России представит малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Казахстана — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Азербайджана — патрульный корабль «G-124», ВМС Ирана — ракетный катер «Пейкан».
Подготовка экипажей продлится до самого начала конкурса, торжественная церемония открытия которого состоится 31 июля.
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