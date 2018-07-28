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Кадры тренировки российской команды перед стартом конкурса «Кубок моря»
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Кадры тренировки российской команды перед стартом конкурса «Кубок моря» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях примут участие четыре команды — Россия, Казахстан, Азербайджан и Иран.
В рамках подготовки к международному конкурсу по морской выучке среди экипажей надводных кораблей команда Российской Федерации провела первые занятия на учебно-тренировочном комплексе ВМС Республики Азербайджан.
Первый этап тренировок команды был проведен так называемым способом «на сухую» то есть без поступления воды.
Затем, через специально сконструированные отверстия, имитирующие пробоины, была подана вода и задачей расчета стало в кратчайшие сроки, используя аварийный инвентарь (пластыри, струбцины, деревянные и металлические распорки) выполнить ликвидацию пробоин.
Все тренировки по борьбе с поступлением воды проводятся на береговом тренажерном комплексе, который представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды, отрабатывать навыки по спасению корабля.
Всего в состязаниях примут участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представит малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», и команда ВМС Республики Иран выступит на ракетном катере «Пейкан».
Подготовка экипажей продлится до начала конкурса, торжественная церемония открытия которого состоится 31 июля.
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