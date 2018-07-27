Маскировку более 30 полевых пунктов управления войсками ЮВО проверили с помощью БЛА

Для обеспечения их маскировки были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Скрытное развертывание более 30 полевых пунктов управления соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) было проверено посредством видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО развернуты в рамках плановой тренировки боевой готовности.

Для обеспечения их маскировки задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической защиты,

Безопасность пунктов управления обеспечивают войсковые подразделения военной полиции, расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения охраны.