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Маскировку более 30 полевых пунктов управления войсками ЮВО проверили с помощью БЛА
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Маскировку более 30 полевых пунктов управления войсками ЮВО проверили с помощью БЛА 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для обеспечения их маскировки были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
Скрытное развертывание более 30 полевых пунктов управления соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) было проверено посредством видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО развернуты в рамках плановой тренировки боевой готовности.
Для обеспечения их маскировки задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической защиты,
Безопасность пунктов управления обеспечивают войсковые подразделения военной полиции, расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения охраны.
Плановая тренировка боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
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