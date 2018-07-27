«Технодинамика» завершила госиспытания парашютов для бронемашин

«Технодинамика» завершила государственные совместные испытания парашютных бесплатформенных систем, созданных в рамках ОКР «Бахча‑У‑ПДС». Холдинг подготовил производство к серийному выпуску данных систем и проводит квалификационные испытания на установочной партии.

Под Рязанью состоялось массовое десантирование военной техники и личного состава на совместных учениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации (ВТА). В рамках учений впервые было продемонстрировано десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955.

«Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты. Средства десантирования разработки «Технодинамики» в очередной раз подтвердили свою надежность. Для ускорения старта серийных поставок «Технодинамика» завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии», — заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков

Средства десантирования, разработанные в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС», предназначены для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. Они позволяют транспортировать технику в назначенную точку, обеспечивая полную сохранность боевой машины десанта и ее готовность к действию сразу после приземления. По своим характеристикам система не имеет мировых аналогов.

«Бахча-У-ПДС» является уникальной разработкой «Технодинамики», в реализации которой используются материалы исключительно отечественного производства. Особенностью данных средств десантирования является то, что они бесплатформенные. Это позволяет доставлять их к месту погрузки в самолет самими БМД-4М и БТР-МДМ без использования дополнительных транспортных средств. При этом они монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ — «по-походному». В таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.

Минимальная высота десантирования снизилась до 400 метров. Отсоединение парашютной системы после приземления происходит автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого, время от момента выброски до приземления техники, составляет не более 40 секунд. Технические решения, заложенные в «Бахча-У-ПДС», позволяют быстрее приводить десантированную машину в боеготовность.