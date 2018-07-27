В Твери из Свечей Памяти выложат якорь

Эту акцию проводят участники Всероссийского Общественного движения «Волонтёры Победы». Они приглашают всех жителей города Твери в День Военно-Морского флота — 29 июля — почтить память павших в морских сражениях и зажечь Свечу Памяти у памятника морякам-подводникам на набережной Афанасия Никитина. Акция начнётся в 19:00.

Из всех зажженных свечей в конечном итоге будет выложен морской символ надежды— якорь.