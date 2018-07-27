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В Твери из Свечей Памяти выложат якорь
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В Твери из Свечей Памяти выложат якорь 

tvernews.ru 1 час назад
Эту акцию проводят участники Всероссийского Общественного движения «Волонтёры Победы». Они приглашают всех жителей города Твери в День Военно-Морского флота — 29 июля — почтить память павших в морских сражениях и зажечь Свечу Памяти у памятника морякам-подводникам на набережной Афанасия Никитина. Акция начнётся в 19:00.
Из всех зажженных свечей в конечном итоге будет выложен морской символ надежды— якорь.
День Военно-Морского Флота России отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля. В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий.
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