В Твери из Свечей Памяти выложат якорь 

Эту акцию проводят участники Всероссийского Общественного движения «Волонтёры Победы». Они приглашают всех жителей города Твери в День Военно-Морского флота — 29 июля — почтить память павших в морских сражениях и зажечь Свечу Памяти у памятника морякам-подводникам на набережной Афанасия Никитина. Акция начнётся в 19:00.
Из всех зажженных свечей в конечном итоге будет выложен морской символ надежды— якорь.
День Военно-Морского Флота России отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля. В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий.