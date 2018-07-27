Как в Тамбове отметят День ВМФ? 

В воскресенье, 29 июля, в Тамбове отметят День военно-морского флота. В 10.00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» на Соборной площади состоится традиционный митинг. Планируется, что в нем поучаствуют около трех тысяч горожан. Ветеранов военно-морского флота и военных моряков наградят грамотами и медалями. После торжественной части и возложения цветов к Вечному огню ветеранов провезут по памятным местам Тамбовщины.
Кроме того, в этот день тамбовская делегация отправится в Севастополь — в подшефную воинскую часть — Краснознаменный Центр связи Черноморского флота, где регулярно служат призывники из Тамбовской области.