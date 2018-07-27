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Как в Тамбове отметят День ВМФ?
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Как в Тамбове отметят День ВМФ? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 29 июля, в Тамбове отметят День военно-морского флота. В 10.00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» на Соборной площади состоится традиционный митинг. Планируется, что в нем поучаствуют около трех тысяч горожан. Ветеранов военно-морского флота и военных моряков наградят грамотами и медалями. После торжественной части и возложения цветов к Вечному огню ветеранов провезут по памятным местам Тамбовщины.
Кроме того, в этот день тамбовская делегация отправится в Севастополь — в подшефную воинскую часть — Краснознаменный Центр связи Черноморского флота, где регулярно служат призывники из Тамбовской области.
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