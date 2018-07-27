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Связанные одной сетью: учения ЮВО объединили Южную Осетию, Абхазию и Армению
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Связанные одной сетью: учения ЮВО объединили Южную Осетию, Абхазию и Армению 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 27 июл — Sputnik. Подразделения связи Южного военного округа (ЮВО), расположенные на территории ЮФО и СКФО, а также в Южной Осетии, Абхазии и Армении отработали в ходе учений связь по единой информационной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
Всего для обеспечения связи задействовали более 3,5 тысячи специалистов связи и более тысячи единиц автомобильной техники и мобильных аппаратных, станций связи. Связь производилась на подвижных пунктах управления объединений, соединений и воинских частей округа.
"Расчеты станций спутниковой и радиосвязи обеспечили выполнение задач обмена данными в условиях непрерывного подавления средствами радиоэлектронной борьбы условного противника", — сказал Астафьев.
Особое внимание при обеспечении связи было уделено настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами на расстоянии более тысячи километров.
Для обеспечения устойчивой связи в условиях непрерывного боя и в трудных природных условиях задействовали современные цифровые средства связи, в том числе современные мобильные комплексы видеоконференцсвязи «МК ВКС», добавил Астафьев.
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