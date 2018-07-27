Связанные одной сетью: учения ЮВО объединили Южную Осетию, Абхазию и Армению

Абхазии и ЦХИНВАЛ, 27 июл — Sputnik . Подразделения связи Южного военного округа (ЮВО), расположенные на территории ЮФО и СКФО, а также в Южной Осетии Армении отработали в ходе учений связь по единой информационной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Всего для обеспечения связи задействовали более 3,5 тысячи специалистов связи и более тысячи единиц автомобильной техники и мобильных аппаратных, станций связи. Связь производилась на подвижных пунктах управления объединений, соединений и воинских частей округа.

"Расчеты станций спутниковой и радиосвязи обеспечили выполнение задач обмена данными в условиях непрерывного подавления средствами радиоэлектронной борьбы условного противника", — сказал Астафьев.

Особое внимание при обеспечении связи было уделено настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами на расстоянии более тысячи километров.

Для обеспечения устойчивой связи в условиях непрерывного боя и в трудных природных условиях задействовали современные цифровые средства связи, в том числе современные мобильные комплексы видеоконференцсвязи «МК ВКС», добавил Астафьев.