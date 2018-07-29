Севастополь в День ВМФ посетили 100 тыс. человек

"Много гостей. Это по-настоящему праздник для нас.

Мы оцениваем, что около 100 тыс. человек посетило город Севастополь в праздник", — сказал он.

В Севастополе в параде в День ВМФ приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса.

Кроме того, зрители смогли увидеть театрализованное представление об истории создания Черноморского флота.