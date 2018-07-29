Севастополь в День ВМФ посетили 100 тыс. человек 

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек посетили Севастополь в День Военно-морского флота России, который отмечается в воскресенье. Такие данные привел журналистам губернатор города Дмитрий Овсянников.
"Много гостей. Это по-настоящему праздник для нас.
Мы оцениваем, что около 100 тыс. человек посетило город Севастополь в праздник", — сказал он.
В Севастополе в параде в День ВМФ приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса.
Кроме того, зрители смогли увидеть театрализованное представление об истории создания Черноморского флота.