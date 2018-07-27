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Жители Мурманской области увидят новый танк Т-80БВМ
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Жители Мурманской области увидят новый танк Т-80БВМ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Жители города Североморска Мурманской области, где расположена главная база Северного флота, смогут увидеть во время празднования дня ВМФ 29 июля модернизированный танк Т-80БВМ. Он будет представлен на выставке бронетехники вместе с другими боевыми машинами, в числе которых бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, армейский мотовездеход АМ-1, артиллерийские орудия 2Б-16 «Нона-К» и МТ-12 «Рапира», сообщили в пресс-службе Северного флота.
Напомним, выпускать танки типа Т-80 в России перестали во второй половине 90-х годов. Однако в войсках остаются несколько тысяч танков этого типа, в том числе Т-80Б и Т-80БВ. Их характеристики уже не отвечали современным требованиям, поэтому была разработана программа модернизации этих машин. Впервые танк Т-80БВМ был продемонстрирован в сентябре 2017 года на полигоне под Лугой (Ленинградская область).
Танк вооружен гладкоствольным орудием 2А46М-1 калибром 125 миллиметров, двумя пулеметами калибра 7,62 (ПКТ) и 12,7 миллиметров ("Корд"). Огневая мощь машины повышена благодаря новому комплексу управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс», комплексу управления огнем 45М, включающему доработанный для цифрового управления серийный прицел наводчика 1Г46-2 и многоканальный прицел «Сосна-У» (с тепловизионным каналом), стабилизатору оружия 2Э42М с цифровым управлением, комплекту датчиков условий стрельбы и информационно-управляющей системы 1В558М, обеспечивающей цифровое управление комплексом вооружения.
Машина оснащена газотурбинным двигателем ГТД-1250, мощностью 1250 лошадиных сил и способна развить по шоссе скорость до 70 километров в час, а по грунтовой дороге — до 45 километров в час. Это делает танк незаменимым для северных широт. Если для того, чтобы начать движение на танке с дизелем на тридцатиградусном морозе, требуется минимум 45 минут, то для танка с ГТД требуется не более минуты.
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