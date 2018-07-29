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В Туве открылся конкурс Армейских игр «Военное ралли»
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В Туве открылся конкурс Армейских игр «Военное ралли» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 29 июля. Церемония открытия конкурса Армейских международных игр «Военное ралли» состоялась на центральной площади Арата в Кызыле. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре конкурса.
"Церемония открытия конкурса «Военное ралли» впервые состоялась в Кызыле. За кубок будут бороться два десятка экипажей военных водителей из вооруженных сил России, Египта, Узбекистана и Народно-освободительной армии Китая", — сказали в пресс-центре. В прошлом году соревнования проходили на юге России — в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.
Как отмечают организаторы, общая протяженность трех конкурсных маршрутов превысит 440 км по пересеченной местности с естественными препятствиям в виде песков, затяжных спусков и крутых подъемов.
"Зрители увидят высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, умение быстро принимать в сложной обстановке правильное решение. Пусть дух состязательности способствует высоким результатам, совершенствованию профессиональной выучки, формированию воинских качеств", — сказал на церемонии открытия заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Бибик.
В трехэтапной гонке задействованы серийно выпускаемые образцы российской военной автотехники — бронеавтомобили «Тигр» с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили КамАЗ и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также автомобили «Богатырь», стоящие на вооружении армии Китая. «В честь открытия „Военного ралли“ для участников конкурса лучшие повара России приготовили праздничный обед. В меню вошли национальные блюда русской, европейской, восточной и, конечно же, тувинской кухонь», — отметили в пресс-центре.
"Военное ралли — 2018" будет проходить в течение пяти дней на полигоне Кара-Хаак под Кызылом. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Туве 4 августа.
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