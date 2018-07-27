Эминец «Беспокойный» Балтийского флота стал кораблем -музеем

Елизаветы II. Корабль участвовал в десятках учений, множестве боевых походов, в 1994 году обеспечивал визит в Санкт-Петербург правящей королевы Великобритании

В преддверии Главного Военно-морского парада командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Александр Федотенков в торжественной обстановке откроют для посещения корабль-музей — эскадренный миноносец «Беспокойный».

Корабль был заложен на заводе имени А. А. Жданова 8 апреля 1987 года, спущен на воду 9 июня 1990 года. Участвовал в 30 эпизодах различных учений, боевых походах патрулировании и боевом дежурстве, в 1994 году обеспечивал визит в Санкт-Петербург правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

Длина миноносца 156 м, он вооружен противокорабельными ракетами, двумя пусковыми установками зенитных ракет, двухорудийным артиллерийским комплексом с дальностью стрельбы около 24 км и другим вооружением.

После церемонии открытия для гостей и жителей города будут открыты верхняя палуба, на которой представлены вооружение и средства поражения современного российского флота.

В дальнейшем завершится ремонт внутренних помещений корабля, на эсминце будут представлены современные образцы вооружения, военной и специальной техники ВМФ, а также перспективные разработки отечественного ВПК для флота.

Корабль-музей также оснастят современными технологиями визуализации, предназначенными для того, чтобы любой посетитель при изучении экспозиций смог ознакомиться с большим количеством информации, благодаря таким технологиям, как мультимедийные доски, «виртуальный гид», проекторы и QR-коды.

Кроме того, часть жилых помещений корабля будет оборудована для проживания гостей, есть на эсминце компьютерные классы с 3D проекциями.