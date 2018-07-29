В состав Черноморского флота до конца года войдут шесть новых кораблей

"До конца года мы примем еще шесть кораблей различных типов", — сказал Моисеев.

Он отметил, что три корабля уже вошли в этом году в состав флота, часть из них, например, фрегат «Адмирал Макаров», в этот день принимают участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Командующий упомянул, что в состав Черноморского флота войдут новые малые ракетные корабли, катера и другая техника.