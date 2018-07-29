Корабли новороссийской базы Черноморского флота пройдут парадом в День ВМФ 

КРАСНОДАР, 29 июл — РИА Новости. Морской парад и другие праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота России пройдут в воскресенье в Новороссийске, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
О начале морского парада известят три артиллерийских залпа, которые будут произведены с крейсера-музея "Михаил Кутузов". Парадный строй будет представлен шестью кораблями и подводной лодкой «Новороссийск».
В акватории Цемесской бухты пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого будут продемонстрированы боевые возможности кораблей новороссийской морской военной базы. Планируются имитация морского боя и освобождения судна, захваченного диверсантами, а также показ подразделениями морской пехоты эпизода по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.
После парада и военно-спортивного праздника начнёт работу выставка образцов боевой техники береговых войск ВМФ, а вечером состоится праздничный салют и фейерверк.
"Всего к праздничным мероприятиям в Новороссийске привлекается около 20 кораблей и вспомогательных судов, порядка десяти единиц боевой техники и более 1 тысячи военнослужащих", — сообщает пресс-служба.