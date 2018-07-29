Корабли новороссийской базы Черноморского флота пройдут парадом в День ВМФ

О начале морского парада известят три артиллерийских залпа, которые будут произведены с крейсера-музея " Михаил Кутузов ". Парадный строй будет представлен шестью кораблями и подводной лодкой «Новороссийск».

В акватории Цемесской бухты пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого будут продемонстрированы боевые возможности кораблей новороссийской морской военной базы. Планируются имитация морского боя и освобождения судна, захваченного диверсантами, а также показ подразделениями морской пехоты эпизода по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.

После парада и военно-спортивного праздника начнёт работу выставка образцов боевой техники береговых войск ВМФ, а вечером состоится праздничный салют и фейерверк.

"Всего к праздничным мероприятиям в Новороссийске привлекается около 20 кораблей и вспомогательных судов, порядка десяти единиц боевой техники и более 1 тысячи военнослужащих", — сообщает пресс-служба.