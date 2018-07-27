Успешно завершены испытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 

26 июля в г. Санкт-Петербурге после успешного завершения государственных испытаний фрегата проекта 22350 — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на ПАО «Судостроительный завод «Северная Верфь» подписан акт о передаче головного фрегата проекта 22350 Военно-морскому флоту.
Фрегат, спроектированный АО «Северное проектно-конструкторское бюро», оснащен современными комплексами вооружения, в том числе на нем установлены ракеты «Калибр» и 130-мм артиллерийская установка А-192.
28 июля 2018 г. накануне Дня военно-морского флота на борту корабля пройдет процедура торжественного подъема Андреевского флага, после чего 29 июля фрегат примет участие в Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.