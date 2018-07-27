Успешно завершены испытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Фрегат, спроектированный АО «Северное проектно-конструкторское бюро», оснащен современными комплексами вооружения, в том числе на нем установлены ракеты «Калибр» и 130-мм артиллерийская установка А-192.

28 июля 2018 г. накануне Дня военно-морского флота на борту корабля пройдет процедура торжественного подъема Андреевского флага, после чего 29 июля фрегат примет участие в Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.