Фрегат «Адмирал Горшков» принят на вооружение

Головной корабль проекта 22350 фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после успешного завершения государственных испытаний принят на вооружение. Акт о передаче корабля Военно-морскому флоту подписан на ПАО « Судостроительный завод «Северная Верфь» , сообщила пресс-служба Минпромторга

Отмечается, что 28 июля, накануне Дня ВМФ, на борту фрегата пройдёт процедура торжественного подъёма Андреевского флага, после чего 29 июля судно примет участие в Военно-морском параде в Санкт-Петербурге

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — фрегат с управляемым ракетным оружием, головной фрегат проекта 22350. Корабль был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года.

По плану, судно должно было вступить в строй в 2012 году. Позднее этот срок неоднократно переносился из-за неготовности к ходовым испытаниям и поломки маршевого двигателя, которая произошла в декабре 2017 года.

Полное водоизмещение «Адмирала Горшкова» равно 5400 тонн. Планируемая дальность плавания 4,5 тысячи морских миль, автономность — 30 суток. Экипаж корабля составляет 180-210 человек.

Фрегат оснащён современными комплексами вооружения, в том числе ракетами «Калибр» и 130-мм артиллерийской установкой А-192.