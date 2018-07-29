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Во Владивостоке в честь дня ВМФ прошел парад кораблей
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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

Во Владивостоке в честь дня ВМФ прошел парад кораблей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота, сообщается на сайте Минобороны России.
«В морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ведомства.
Мероприятия проходили в Амурском заливе. В них, в том числе, участвовали ракетный крейсер «Варяг», корабли «Адмирал Пантелеев», «Командор», «Перекоп, судно связи „Курилы“, „Кореец“, эскадренный миноносец „Быстрый“, ракетный катер „Р-79“, базовый тральщик „БТ-256“, подводная лодка „Б-187“.
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