Во Владивостоке в честь дня ВМФ прошел парад кораблей

Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота, сообщается на сайте Минобороны России.

«В морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия проходили в Амурском заливе. В них, в том числе, участвовали ракетный крейсер «Варяг», корабли «Адмирал Пантелеев», «Командор», «Перекоп, судно связи „Курилы“, „Кореец“, эскадренный миноносец „Быстрый“, ракетный катер „Р-79“, базовый тральщик „БТ-256“, подводная лодка „Б-187“.