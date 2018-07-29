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Во Владивостоке прошёл парад кораблей в честь Дня ВМФ
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Во Владивостоке прошёл парад кораблей в честь Дня ВМФ 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
«В ходе проведения военно-спортивного праздника… корабли Тихоокеанского флота показали действия сил по предназначению», — цитирует его РИА Новости.
Как отмечается, в параде и военно-спортивном празднике были задействованы около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 29 июля.
RT на русском: последние новости
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