Во Владивостоке прошёл парад кораблей в честь Дня ВМФ

Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский

«В ходе проведения военно-спортивного праздника… корабли Тихоокеанского флота показали действия сил по предназначению», — цитирует его РИА Новости

Как отмечается, в параде и военно-спортивном празднике были задействованы около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих.