Долгий путь на флот «Адмирала Горшкова»

28 июля, накануне Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ , на предприятии «Северная верфь» Санкт-Петербурге пройдет торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав флота головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Именно на нем судостроителями были опробованы некоторые инновационные и технологические решения. По совокупности своих качеств этот «новичок» значительно превосходит другие российские сторожевые корабли и фрегаты.

"Горшков" станет базовым для дальнейшего развития фрегатов серии 22350. Он представляет четвертое поколение отечественных кораблей — носителей управляемого ракетного вооружения. Постоянным местом приписки для него станет Северный флот. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу , подобные фрегаты в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ России. Всего к 2025 году в планах передать флоту шесть подобных проектов.

Плавучая лаборатория

Корабли проекта 22350 — серия многоцелевых фрегатов дальней морской зоны. Они были разработаны в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов.

Необходимость разработки и их строительства была вызвана тем, что в конце 1990-х годов флот испытывал острую потребность в обновлении корабельного состава. Средний возраст надводных кораблей составлял около 20 лет, одновременное нахождение в боевом составе разнотипных боевых единиц одного и того же класса вызывало большие проблемы со снабжением и ремонтом. На тот момент в состав ВМФ входило восемь сторожевых кораблей семи разных проектов.

Первый контракт на строительство фрегата серии 22350 был заключен Минобороны РФ с «Северной верфью» в 2005 году. Впоследствии подписали еще два контракта с этим же предприятием: в 2010-м — на три корабля и в 2011-м — на четыре.

"Адмирал Горшков" — это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза. Он был заложен в начале 2006 года и спущен на воду спустя четыре года. Однако его строительство затягивалось из-за неготовности отдельных корабельных систем. В ноябре 2014 года фрегат впервые вышел на испытания. «Горшков» должен был вступить на флот еще в 2016-м. Его передача ВМФ РФ неоднократно переносилась из-за необходимости еще раз испытать все системы корабля и основное оружие — ракетный комплекс «Полимент-Редут». Следующие за ним корабли серии задерживаются из-за отсутствия силовых установок, которые производили на Украине . Двигатели для первых двух фрегатов поставило украинское предприятие «Зоря» — «Машпроект» (г. Николаев).

Первые морские двигатели российского производства должны поступить с рыбинского «Сатурна» в конце 2018 года. В июне 2015 года «Северная верфь» заключила договор с этим предприятием на изготовление и поставку двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для третьего корабля проекта «Адмирал флота Советского Союза Исаков» (согласно контракту, срок поставки — август 2018-го).

Именно сложность и амбициозность этого проекта были одной из основных причин того, что срок передачи корабля несколько раз сдвигался. Рахманов тогда говорил, что эти переносы были связаны с требованием военных еще раз отработать все корабельные системы и полностью завершить все открытые опытно-конструкторские работы на фрегате. При этом уточнялось, что «Горшков» не будет приниматься в опытную эксплуатацию, а сразу же войдет в боевой состав ВМФ после завершения всего комплекса испытаний.

При этом работы на втором корабле этой серии — «Адмирале Касатонове» — будут значительно ускорены после того, как будет передан головной фрегат. Тем не менее передать флоту второй корабль этой серии удастся не раньше осени 2019 года, отмечал Рахманов в интервью ТАСС

Необычное оружие

Корабль проекта 22350 служит для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, а также для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций, противолодочной и противовоздушной обороны. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у фрегата снижена отражающая поверхность, это понижает его радиолокационную заметность.

Главная энергетическая установка — дизель-газотурбинная: два форсажных газотурбинных двигателя мощностью по 27 500 л.с. каждый и два маршевых дизельных двигателя мощностью по 5200 л.с.

Что касается вооружения, то главный калибр «Горшкова» — всем известный и прошедший успешную проверку Сирией ударный ракетный комплекс «Калибр-НК». При этом размещенные 16 универсальных пусковых установок 3С14 подходят для использования и сверхзвуковых ракет «Оникс», и перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон».

Кроме этого, фрегат обладает противолодочным торпедным комплексом «Пакет-НК», артиллерийской установкой А-192М калибра 130 мм (дальность стрельбы до 22 км, скорострельность — 30 выстрелов в минуту). Также на корабле может базироваться вертолет Ка-27. В перспективе, по данным телеканала «Звезда», его место может занять новейший морской вертолет «Минога», разрабатываемый конструкторским бюро «Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» ).

Однако самым технологически продвинутым и сложным вооружением фрегата, как отмечают специалисты, является система противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности «Полимент-Редут». Этот корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) с установкой вертикального пуска может применять ракеты разных типов. По данным из открытых источников, ЗРК способен применять ракеты 9М96 с максимальной дальностью поражения воздушных целей до 150 км. Они в состоянии перехватывать цели на скорости 4800–5000 м/с и на высоте до 35 км.

В состав ЗРК входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными решетками, способная отслеживать до 16 целей одновременно. Дальность обнаружения целей достигает 200 км.

Аналитическое издание Strategic Culture приводит слова заместителя главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Бурсука, который отмечает, что новая система защиты будет сопоставима с американской AEGIS. Сочетание ракет разной дальности и возможностей современной РЛС позволяют системе «Полимент-Редут» выполнять роль одновременно трех разных комплексов ПВО. ЗРК обеспечивает кораблю многоуровневую защиту и сокращает время реакции на атаку с воздуха, а вертикальный пуск ракет позволяет поражать цели в любом направлении.

15 июля 2016 года начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил в ходе Единого дня приемки военной продукции, что Минобороны РФ столкнулось со срывом гособоронзаказа от концерна ВКО «Алмаз-Антей» (компания-разработчик) по проекту «Полимент-Редут». В частности, не было получено положительного результата применения зенитных управляемых ракет разработки АО «МКБ „Факел“, предназначенных для оснащения корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22350.

Сложности с доводкой „Полимент-Редута“, считают специалисты, вызваны его уникальностью — он универсален, потому что может контролировать все эшелоны ПВО — ближний, средний и дальний.

»Редут" был запланирован как боевое средство для разрабатываемых кораблей проектов 20380 (многоцелевой корабль ближней морской зоны) и 22350 (многоцелевой корабль дальней морской зоны). На корветы серии 20380 комплекс попал, начиная со второго корабля «Сообразительный». В ходе испытаний на морском полигоне Балтийского флота в 2014 году экипаж провел тактическое учение с успешным боевым пуском зенитной ракеты комплекса по воздушной мишени, имитировавшей крылатую ракету условного противника.

В 2016 году также сообщалось, что одновременную стрельбу из противокорабельного ракетного комплекса «Уран» и комплекса «Редут» провели корветы «Сообразительный» и «Стойкий».

Успешно прошли стрельбы «Редута» и в этом году. Экипаж корвета «Сообразительный» во время выхода в море отразил ракетный удар по сложной воздушной мишени «Дань-М». Ее впервые запустили с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области

В материале использованы данные «ТАСС-Досье»