Ещё
Долгий путь на флот «Адмирала Горшкова»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долгий путь на флот «Адмирала Горшкова» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
28 июля, накануне Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ, на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге пройдет торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав флота головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Именно на нем судостроителями были опробованы некоторые инновационные и технологические решения. По совокупности своих качеств этот «новичок» значительно превосходит другие российские сторожевые корабли и фрегаты.
"Горшков" станет базовым для дальнейшего развития фрегатов серии 22350. Он представляет четвертое поколение отечественных кораблей — носителей управляемого ракетного вооружения. Постоянным местом приписки для него станет Северный флот. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобные фрегаты в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ России. Всего к 2025 году в планах передать флоту шесть подобных проектов.
Плавучая лаборатория
Корабли проекта 22350 — серия многоцелевых фрегатов дальней морской зоны. Они были разработаны в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов.
Необходимость разработки и их строительства была вызвана тем, что в конце 1990-х годов флот испытывал острую потребность в обновлении корабельного состава. Средний возраст надводных кораблей составлял около 20 лет, одновременное нахождение в боевом составе разнотипных боевых единиц одного и того же класса вызывало большие проблемы со снабжением и ремонтом. На тот момент в состав ВМФ входило восемь сторожевых кораблей семи разных проектов.
Первый контракт на строительство фрегата серии 22350 был заключен Минобороны РФ с «Северной верфью» в 2005 году. Впоследствии подписали еще два контракта с этим же предприятием: в 2010-м — на три корабля и в 2011-м — на четыре.
"Адмирал Горшков" — это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза. Он был заложен в начале 2006 года и спущен на воду спустя четыре года. Однако его строительство затягивалось из-за неготовности отдельных корабельных систем. В ноябре 2014 года фрегат впервые вышел на испытания. «Горшков» должен был вступить на флот еще в 2016-м. Его передача ВМФ РФ неоднократно переносилась из-за необходимости еще раз испытать все системы корабля и основное оружие — ракетный комплекс «Полимент-Редут». Следующие за ним корабли серии задерживаются из-за отсутствия силовых установок, которые производили на Украине. Двигатели для первых двух фрегатов поставило украинское предприятие «Зоря» — «Машпроект» (г. Николаев).
Первые морские двигатели российского производства должны поступить с рыбинского «Сатурна» в конце 2018 года. В июне 2015 года «Северная верфь» заключила договор с этим предприятием на изготовление и поставку двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для третьего корабля проекта «Адмирал флота Советского Союза Исаков» (согласно контракту, срок поставки — август 2018-го).
Именно сложность и амбициозность этого проекта были одной из основных причин того, что срок передачи корабля несколько раз сдвигался. Рахманов тогда говорил, что эти переносы были связаны с требованием военных еще раз отработать все корабельные системы и полностью завершить все открытые опытно-конструкторские работы на фрегате. При этом уточнялось, что «Горшков» не будет приниматься в опытную эксплуатацию, а сразу же войдет в боевой состав ВМФ после завершения всего комплекса испытаний.
При этом работы на втором корабле этой серии — «Адмирале Касатонове» — будут значительно ускорены после того, как будет передан головной фрегат. Тем не менее передать флоту второй корабль этой серии удастся не раньше осени 2019 года, отмечал Рахманов в интервью ТАСС.
Необычное оружие
Корабль проекта 22350 служит для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, а также для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций, противолодочной и противовоздушной обороны. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у фрегата снижена отражающая поверхность, это понижает его радиолокационную заметность.
Главная энергетическая установка — дизель-газотурбинная: два форсажных газотурбинных двигателя мощностью по 27 500 л.с. каждый и два маршевых дизельных двигателя мощностью по 5200 л.с.
Что касается вооружения, то главный калибр «Горшкова» — всем известный и прошедший успешную проверку Сирией ударный ракетный комплекс «Калибр-НК». При этом размещенные 16 универсальных пусковых установок 3С14 подходят для использования и сверхзвуковых ракет «Оникс», и перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон».
Кроме этого, фрегат обладает противолодочным торпедным комплексом «Пакет-НК», артиллерийской установкой А-192М калибра 130 мм (дальность стрельбы до 22 км, скорострельность — 30 выстрелов в минуту). Также на корабле может базироваться вертолет Ка-27. В перспективе, по данным телеканала «Звезда», его место может занять новейший морской вертолет «Минога», разрабатываемый конструкторским бюро «Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России»).
Однако самым технологически продвинутым и сложным вооружением фрегата, как отмечают специалисты, является система противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности «Полимент-Редут». Этот корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) с установкой вертикального пуска может применять ракеты разных типов. По данным из открытых источников, ЗРК способен применять ракеты 9М96 с максимальной дальностью поражения воздушных целей до 150 км. Они в состоянии перехватывать цели на скорости 4800–5000 м/с и на высоте до 35 км.
В состав ЗРК входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными решетками, способная отслеживать до 16 целей одновременно. Дальность обнаружения целей достигает 200 км.
Аналитическое издание Strategic Culture приводит слова заместителя главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Бурсука, который отмечает, что новая система защиты будет сопоставима с американской AEGIS. Сочетание ракет разной дальности и возможностей современной РЛС позволяют системе «Полимент-Редут» выполнять роль одновременно трех разных комплексов ПВО. ЗРК обеспечивает кораблю многоуровневую защиту и сокращает время реакции на атаку с воздуха, а вертикальный пуск ракет позволяет поражать цели в любом направлении.
15 июля 2016 года начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил в ходе Единого дня приемки военной продукции, что Минобороны РФ столкнулось со срывом гособоронзаказа от концерна ВКО «Алмаз-Антей» (компания-разработчик) по проекту «Полимент-Редут». В частности, не было получено положительного результата применения зенитных управляемых ракет разработки АО «МКБ „Факел“, предназначенных для оснащения корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22350.
Сложности с доводкой „Полимент-Редута“, считают специалисты, вызваны его уникальностью — он универсален, потому что может контролировать все эшелоны ПВО — ближний, средний и дальний.
»Редут" был запланирован как боевое средство для разрабатываемых кораблей проектов 20380 (многоцелевой корабль ближней морской зоны) и 22350 (многоцелевой корабль дальней морской зоны). На корветы серии 20380 комплекс попал, начиная со второго корабля «Сообразительный». В ходе испытаний на морском полигоне Балтийского флота в 2014 году экипаж провел тактическое учение с успешным боевым пуском зенитной ракеты комплекса по воздушной мишени, имитировавшей крылатую ракету условного противника.
В 2016 году также сообщалось, что одновременную стрельбу из противокорабельного ракетного комплекса «Уран» и комплекса «Редут» провели корветы «Сообразительный» и «Стойкий».
Успешно прошли стрельбы «Редута» и в этом году. Экипаж корвета «Сообразительный» во время выхода в море отразил ракетный удар по сложной воздушной мишени «Дань-М». Ее впервые запустили с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области.
Подготовил Роман Азанов
В материале использованы данные «ТАСС-Досье»
ТАСС: последние новости
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел о Главном военно-морском параде На Камчатке в параде кораблей в День ВМФ впервые примет участие АПЛ "Кузбасс" Рогозин сообщил о подписании плана создания корпорации ракетного двигателестроения
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина101
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети277
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта211
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной760
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий761
Новости партнеров
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение